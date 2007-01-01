ПВО уничтожила 16 дронов над Калужской областью
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
Как следует из сводки Министерства обороны РФ, сегодня с 13:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа и над другими регионами России:
· 86 – над территорией Брянской области,
· 53 – над территорией Белгородской области,
· 39 – над Московским регионом,
· 14 – над территорией Курской области,
· 8 – над территорией Рязанской области,
· 8 – над территорией Тульской области,
· 3 – над территорией Владимирской области,
· 3 – над территорией Волгоградской области,
· 3 – над территорией Липецкой области,
· 3 – над территорией Орловской области,
· 3 – над территорией Ростовской области,
· 2 – над территорией Воронежской области,
· 1 – над территорией Смоленской области.