Происшествия ПВО уничтожила 16 дронов над Калужской областью
Происшествия

ПВО уничтожила 16 дронов над Калужской областью

Вечером 4 января расчёты противовоздушной обороны уничтожили еще 16 беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью.
Ольга Володина
04.01, 21:46
Читайте KP40.RU:
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Как следует из сводки Министерства обороны РФ, сегодня с 13:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа и над другими регионами России:

·         86 – над территорией Брянской области,

·         53 – над территорией Белгородской области,

·         39 – над Московским регионом,

·         14 – над территорией Курской области,

·         8 – над территорией Рязанской области,

·         8 – над территорией Тульской области,

·         3 – над территорией Владимирской области,

·         3 – над территорией Волгоградской области,

·         3 – над территорией Липецкой области,

·         3 – над территорией Орловской области,

·         3 – над территорией Ростовской области,

·         2 – над территорией Воронежской области,

·         1 – над территорией Смоленской области.

