Происшествия

ПВО сбила одиннадцать беспилотников над районами Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об очередной попытке атаки с воздуха.
04.01, 19:29
По его данным, в воскресенье 4 января/, днем силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Дроны сбиты над территориями Жуковского, Кировского, Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского округов, а также на подлете к Калуге.

На местах возможного падения обломков работают оперативные группы для оценки обстановки. Предварительные проверки показывают, что в результате этого инцидента никто из гражданских не пострадал, а объекты инфраструктуры не получили повреждений.

В целях безопасности ограничено авиасообщение. Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение приостановить работу аэропорта Грабцево в 14:29.

