Росавиация ввела ограничения на полёты из калужского аэропорта
Федеральное агентство воздушного транспорта снова ограничила работу воздушной гавани в Калуге.
В воскресенье, 4 января, ведомство ввело запрет на выполнение авиарейсов.
Ограничение, запрещающее взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Грабцево, вступило в силу в 14:29. При этом утром в 10:23, федеральные власти разрешили возобновить авиасообщение после предыдущей остановки.
Представители Росавиации прокомментировали эти меры, подчеркнув их необходимость:
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь