Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Росавиация ввела ограничения на полёты из калужского аэропорта
Происшествия

Росавиация ввела ограничения на полёты из калужского аэропорта

Федеральное агентство воздушного транспорта снова ограничила работу воздушной гавани в Калуге.
Ольга Володина
04.01, 14:44
0 108
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 4 января, ведомство ввело запрет на выполнение авиарейсов.

Ограничение, запрещающее взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Грабцево, вступило в силу в 14:29. При этом утром в 10:23, федеральные власти разрешили возобновить авиасообщение после предыдущей остановки.

Представители Росавиации прокомментировали эти меры, подчеркнув их необходимость:

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Новости по тегу
аэропорт калуга ограничения
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZsUDlWY21IMDZNeUVqa2lzR1RnOVE9PSIsInZhbHVlIjoiQ2Z4bEthbTByU3lHdDZpS2ZUZjhLUXM0a2hCTHRieDZ4VjVHcTk4eG5JVTVrVWprZWg5S0VkcnFCWFAzVzNvYTY4V0VnVUEyYTcxUGNOSENOTGF1Ri9GVHg3MEg2MDc5RmVDa1hOcnh5d2RsM2FVcEw1Nmt0MVQranZVdzZVa2RQOEcwL3hUaXFzVXYwb2k4MVRRRTZlSmRHN0Q2d2JSM2tSN2dxRVhsYTMyU2NMQzBKY2QzcWkzUW4vMFJCNlRYWWkwMURYTVJUeCtsOFM1RjV3MjBBWFZLNGY3K0NNRnFlMTJyVVY3THV0dUo4ZEZzUEhUa2tvcjhjSlBOY2QzR1oyUks5TnV5R01ZVnV4OWxEV1JJK1dwNDk3QmtDdTVoc09qZDhCRHVuNWxkWW0rNkt1V0dFME01ano2SWsrYXFtT29MYm1YaFZkY2FUUm53ZVloOWZtSTRvS2wzSi9LazF5NGJBWVRNclg1MEJRdVlPYTZSK08ySi96TEpEQTZlcVdZVHBGSllzZWZudFhZellyODFoWmJoZG82Yk1LUmhjSy9ibFJkbFoxTHdGYzd1NThRNlJpMnVTQ3lac1NVViIsIm1hYyI6IjkzMzUzODc5MWI2ZmEwYTgzMzFkNDc3MzJiOWNmMmZhNjhkN2I0ZDA5MmQ2NTEyNTViNjFiNDYzZThlYmIzNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitVZ3JLRzRNVE4rdlBPMnh0emVVeEE9PSIsInZhbHVlIjoiOExKWTVidmpOTVBuQS9PWmVsMTF0SzlEcTRGODhoK00yMkdBVXhENjVUc1pWcVp4RkdhdWtUM0F0L3lRZlJiQnJVbzRER0lydk1CaFkvd21yVUo0V0orT3FmNys4QTBXdVh2TnZtdnRYd1F5K3pDNUYzc3FKckM4R1lBNjdEMlVzWURNVG5HTEFkR3YvZlFVTXZvaGpqUkJQa0JhT3FGRy9UdDg3RXRTc0hNdTFrVEtuekVXODlrR1JCOVlnQzdRSWFzenlOQWlFc1lpYlQxMVUyanFlQTdVUVNVZzhuYU04U2xXWmlacG4yTks3YWhPRkNsZ3BLN3VLR1ZpZGQxZUZGdkJKaGNLYkVucTIrVFNLSjJjRUpNV1J1cDhTYUJ4eHozY1h6Y2JLYnpVcDhSMWRzWklGSUIxaEhGTHhPUWJpRDdvSVBsbDBWdFVwMmVJKzNSZ3kwM0tZaFV1N291QVJuZytHSkRQcHFhN3p5aWFVWFJqbW4zdnAyRmRFajhPVjhJemtHYURtMHA2c1hyU0JXRUMzazdSRExsQzlRSDR4OTR6SWlqV0QvdnhidHdRRWY2Nk5NWUtWekFQSXovQVZjYjJhdzZBb1ZHVGJlUXR4VVMrcHhZOXNpZTk4bW4zTzVrL2pHZU90NmZqS3VRTGNTUDRqTUd1aGk3M1U3MjBiMlhKNUx2KzRkVExuYWlKb0RNZ1NmNnVlWGhNWGhYU2xHYk9KcjBENjJ2NUZvdWE0OWI2dDd0bXNBeElldXpnbjMwZ0xpNWQxU0duZGVteXA4anAyZkZtOWNsb3Bvc2hCUG4wQTgzcmhWNUx6MThmZVJ1WVE2MUFscDRGQUVKSCIsIm1hYyI6IjkxM2ExOWE3YTUzMjMwYTAwYTVkMWFhZTUxZWU4YWUxZjVmMTQ2N2Q3ZGI2MDM2NjRhMmMwNjc4NjRkZWIyNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+