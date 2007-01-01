Над Калужской областью сбит еще один беспилотник

Утром над Калужской областью 4 января, силы противовоздушной обороны сбили один вражеский беспилотный летательный аппарат.

Об этом инциденте жителям региона рассказал губернатор Владислав Шапша.

Глава области уточнил, что для оценки обстановки на место возможного падения обломков выехала оперативная группа. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, а объекты инфраструктуры не повреждены.

Представители Росавиации официально объявили о возобновлении работы калужского аэропорта, который с 10:23 открыт для приема и отправки воздушных судов.

Как следует из сводки Министерства обороны РФ, сегодня с 7:00 до 9:00 утра по всей стране силами ПВО было перехвачено и уничтожено 42 украинских беспилотника самолетного типа:

· 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,

· 6 БПЛА – над территорией Воронежской области,

· 4 БПЛА – над территорией Курской области,

· 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,

· 2 БПЛА – над территорией Тульской области,

· 1 БПЛА – над территорией Орловской области,

· 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.