Над регионом сбили 11 украинских беспилотников в ходе ночного налёта

В ночь на 4 января система противовоздушной обороны отразила крупную атаку беспилотников.

По сообщению Министерства обороны России, над территорией Калужской области уничтожено 11 вражеских дронов самолётного типа.

Владислав Шапша рассказал, что с вечера 3 января и в течение ночи 4 января БПЛА уничтожены над территориями Боровского, Думиничского, Жиздринского, Малоярославецкого, Тарусского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги.

Для обеспечения безопасности с шести часов вечера 3 января закрыт аэропорт Грабцево.

В течение прошедшей ночи в период с 23:30 3 января до 7:00 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

· 37 – над территорией Брянской области,

· 22 – над территорией Курской области,

· 11 – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву,

· 4 – над территорией Тульской области,

· 2 – над территорией Воронежской области,

· 1 – над территорией Белгородской области,

· 1 – над территорией Ростовской области,

· 1 – над территорией Орловской области.