Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Над регионом сбили 11 украинских беспилотников в ходе ночного налёта
Новость дня Происшествия

Над регионом сбили 11 украинских беспилотников в ходе ночного налёта

В ночь на 4 января система противовоздушной обороны отразила крупную атаку беспилотников.
Ольга Володина
04.01, 07:50
0 359
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По сообщению Министерства обороны России, над территорией Калужской области уничтожено 11 вражеских дронов самолётного типа.

Владислав Шапша рассказал, что с вечера 3 января и в течение ночи 4 января БПЛА уничтожены над территориями Боровского, Думиничского, Жиздринского, Малоярославецкого, Тарусского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги.

Для обеспечения безопасности с шести часов вечера 3 января закрыт аэропорт Грабцево.

В течение прошедшей ночи в период с 23:30 3 января до 7:00 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

·         37 – над территорией Брянской области,

·         22 – над территорией Курской области,

·         11 – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву,

·         4 – над территорией Тульской области,

·         2 – над территорией Воронежской области,

·         1 – над территорией Белгородской области,

·         1 – над территорией Ростовской области,

·         1 – над территорией Орловской области.

Новости по тегу
бпла беспилотник
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImY0eURNLyswM202cGhoSEpmNlFnNWc9PSIsInZhbHVlIjoiN3J2c0NUZDhSY1Y2YmszRVJkUDRrNXBUT0JjWEVuMzVpTXBnd1lWbWx2MlhlV3dFK1hhUWNWd3hNN2lHTjhNMFdtYXRqYU53cmQrWmhiMFBHMHcxNDlFd1RmUzE2aDJDL3VhRC9lNGQzbFUrcHhGaFBJL0kySkp4azZjK0tRbEswdGplTjhjaU1DMVlzbWxtWTllNWJabGhaRzZBUWdUZ20reUJhMWIwZDVSaXN1ais2K0oyUFBscXU1UGJ1Uy90bjdKTUVRWEdhRkNHWHBjMisrZzdUbGovcSttTm83Zm1LOThNVWZkcmFVR1BCQldLZkhNSGQwbGtIek9vdUNsOHRSdmIwMEI0eHM0WFJXZVgrNVJzSmVZcFBHdEhmRERpRHBYZ2phYVQzcWxRT0U4UFVOVjIvT21oVldueGp2Tnh6ZmMyZnVrVmZOOWpqY2JYMzMyVklpUEhhWDE5Nzdzc2RZN2p0Q2ZTUEpSRjZDdENjSWI3V0taSDRPQWhzcXJ5QzJnK1MzNjlLdHQrRXdjRzdrOElCMnFVQ3dKa1N6VUdNTkU5NTRFeWg0TkdUaGZlRG0wRHJuS1ZESWtzNmthOCIsIm1hYyI6IjhmYTIyNWEyMzk2YzBhYmU5MmY2YTQ2NjVjNmIzNThmZTcyMTg3MWJkMGFmMWMxM2QzMThiOTM0NjBjMzQ5NzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImV5TWZ1eEkrWnJXeHNOUTNBT1NLQnc9PSIsInZhbHVlIjoidSt5empNZit1UmNYcTJJcytDSUdCZEVBUllUaXcvVmRCSHo4WmttbTBpaGs2ek5hWG9WNE93UzlWUUpZN0h2MmFRUGdFMU45ekkxNTZDcWRzei9KaG1DSWxEMGs3a2E0U3d6aThpdXhzRXJ2NCtTRGovMDZUWkpZbGtrbW1OK3FnZkFhSkpyQlhsbDRjeHQyVDBtTEhkQ1QvM1QvN1JKaEZlaWxGZlRUOEZINWN2V0w2bW9wMUNNbGp2MUM3VE5BelZkTnl6M1lqWWVwbWNoVGdVcU1rV1pOb2dPNWJmZG9XNzJ6STZML3BIdGk4R0R1ZTd5cFd2SEJKS2xkZGk1dVV6cUhyUHR1S2VCb2plSE54TkdaS1Zmcy9LRCsxSlI5NjV0dWxRZi91ZTREWDA2R2pYSUh4VTltQVkwNlI3cDdpTGhwUmdXRlZSUlgvM0U2N29JMVBBd2RSVDdlMVliMEFQd3pOaURuWEYzY2lDaUQzN3Vyb1NOd2Rad040V1JvRjFBSlZnaWlwTDIrZ1pmQWdpVmxKdUdhV3JqQklRUWhhVmdYY3JOcUJSVCtqS212bjA0OU1ZZW9qMlphR3EzbXM4VnE5TmRtMi83VTB0RWNZang5eENmUTQ0Vm5RK2x3TngrWVJhZFdnWXFLK2x5TmZ4Z1BGdWJlaUU2QldBR0RGNzZ4UTM1YVZFdkJ2cGx6U0JXOVZnRU9NQVVJNkxLMlU0aERtV2EySmM4VkkrbDBHMUFrK1drWHlYdVlPNFREemxPQWVlR0pFNm51dlBkK3B5c1QyT0dtRmNqU0RCc2NmY3JTVGh2Sk5IQTdyS1NEMjFzdTBUU3M3USs2WDU3UyIsIm1hYyI6IjhmMDQ3MGQ1NmM3YTdmMTM0Y2Y3YzRkOWExYWE1YTM3YWRhZDdlZjdkZjJhZmU5MGRlMjIyOGM4ODAyMmY3ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+