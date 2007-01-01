Минобороны: над Калужской областью за несколько часов сбили 18 беспилотников
Вечером 3 января система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов.
По данным Минобороны, в период с 16:00 до 23:30 18 беспилотных летательных аппаратов нейтрализованы в небе над Калужской областью.
В это же время силы ПВО работали и в других регионах, уничтожив 103 украинских дрона самолетного типа:
44 – над территорией Брянской области,
18 – над территорией Московского региона,
5 – над территорией Тульской области,
4 – над территорией Орловской области,
4 – над территорией Республики Крым,
4 – над акваторией Азовского моря,
3 – над территорией Ростовской области,
1 – над территорией Курской области,
1 – над территорией Тверской области,
1 – над территорией Краснодарского края.
