Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Минобороны: над Калужской областью за несколько часов сбили 18 беспилотников
Новость дня Происшествия

Минобороны: над Калужской областью за несколько часов сбили 18 беспилотников

Евгения Родионова
04.01, 00:02
0 301
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером 3 января система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны, в период с 16:00 до 23:30 18 беспилотных летательных аппаратов нейтрализованы в небе над Калужской областью.

В это же время силы ПВО работали и в других регионах, уничтожив 103 украинских дрона самолетного типа:

44 – над территорией Брянской области,

18 – над территорией Московского региона,

5 – над территорией Тульской области,

4 – над территорией Орловской области,

4 – над территорией Республики Крым,

4 – над акваторией Азовского моря,

3 – над территорией Ростовской области,

1 – над территорией Курской области,

1 – над территорией Тверской области,

1 – над территорией Краснодарского края.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImUwRkJlOWFyVmRPVnZQK1ZVQndPVFE9PSIsInZhbHVlIjoiZmF1eVlVRHdMOHl2bkI0cUZ4MEs0U2NHQVBpdmdVTnlXMVpaazV6YU03T0lYaHNWK2hFaGxCbXNvbVNsa28yaWxrM1R3VWNaMWVOZXE2RDdpMlRVWkRmOHFzcEpZRE9zVVRTeFVaWUdLampqclhqdXdvNjQ0SXo4UXJ5ZFpEVWNHS0ZmZ0hjblBEN1kzcS96cU9RQWh2Sk4rSGFsU0VLYTFhQVRxMUgwSktIbG9YendiV1hqc0pqbVpiZkxIYnl3Q1JhR2NyOE5wY3FzQ2NYb1gvcTcySEdHVWVuSHVXSGxDUGF4cWRBbnJiejd3bkl6WnVid3FnN3duSHM1Z1ZKQThNemNiTFgreFhGWDNoUDAvNEZoREtyZTV0RzEzc0VEcHBsNERjM2E5OCtjcVNFT0JzRkZOZ0hVb3c3anU5endEczBuOTNnOXozQnhXWWlNdkFyVU9VcnhBRVJIZzZZQThHYW5VUnI1M2hGbjdlVi9RUndMOG1UUkJ4TG5wck15czJwVVYxdlBrTXJpa2U4cStzVWNQYVZJOTlZQWVCcXdkUU1XS2ZzZjYyOEhwL0xxbHVvVE5JSHI1WFl5a1FsUiIsIm1hYyI6ImExZDFkMzJlOGNjZDA0MDYwZTg3YjZkMTdlZGM4MTMxZGMzMjQxMjg5MTQxN2YwY2UxNTc0OWI1OTExMjNjMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpFQXpkL2l5N2xEWFM5K1FlRG0xS0E9PSIsInZhbHVlIjoiYkszZnhWaWNPQnlZK0x4TXFINmpjV213bnJGdE5CZkhiamFQdVVzdG1JcEE4MHRMbm1nYkRONk9XUXJyUnZJMEpVbE9LdnBJOW5qT2VUb1QzZFRsaElWdkl4MXJpL1dLamlMbm9PaVp6S212OWQ3cGlGMC9Vb1dvL1owODhsdkQ3WW5jdjQ3ME1CeXdvQTBKTW1MelhXL2xoeGk0eXpJODl2VTZhU1UxaWVUNDRmd0gycm1KSUZBVTBaK2NtanlnUmEzQmF5Ylc2R2xuQmF0aHRlQTROc2FBcFRrZytBTk9kSjF4ZEJRSHJ2djIraVZHYU14OU1BVnNBem9ubkRFanNwK0lFTjVDbWFFbHUzWVhrd2dSUEhWTlpTcStsWTVmUGwrRm1wc2RKMzREZmNOVFFDeDdKdmh4LzZFNWJKUU9HL0hGU1dPcHd0MlhoM3RybGJrLzFZbXJYcGhQZlRKcS8yL0l3U3ovVUpFZW5naGRFTHN2Y1VaMDRDWC82bmRNcHgrTDFyMU5qZEZ1MktVTmdaV1ZsNnlIQWMvc1hkRFhUOGVHbjRPOEVmb2tLK3FQU0hTL2M5RlBGWTJjR01JOXFKWFlVUUFnNGFZYVRFWmhrM0h6UkNKYU1uVkZYR3l4NkZDcHVhZXV3eEZqU0duUm1ZVUl3RERTUCtuOC9vcjE1cnI2YitaaTJReWc4WlhuNXE4WERTNnBncFI1RGhrSnIrR1JrM3ViMWxNU3JqOHFQb3oxWDlHOGFNcTRFWjlTbnNzcFhCK09Va2lqY0ZsYWVielpIUmZDYTd1cUxCVndnY1doRjZhVExnNHAzYW40eFJYejJLM3A4MSs3OFdRcCIsIm1hYyI6ImYzYzM2NzlhOTIwNTM2NGU4NzgwZDE1Mjc5NTNhZWYyNjQ0MTI1ZjNmZWE1MDY0ZjE5ZTAzOWFiNDZhMWM4MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+