Происшествия В деревне Калужской области ликвидировали пожар
Происшествия

В деревне Калужской области ликвидировали пожар

Евгения Родионова
03.01, 21:21
В субботу, 3 января, в 16 часов 59 минут произошёл пожар в жилом доме в деревне Степановское Мосальского района.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Пострадавших нет. Пожар потушили.

