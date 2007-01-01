Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области объявили беспилотную опасность
Новость дня Происшествия

В Калужской области объявили беспилотную опасность

Евгения Родионова
03.01, 17:14
0 452
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Около 17:00 в субботу, 3 января, соответствующие сообщения начали приходить жителям региона от имени МЧС.

Калужан просят быть бдительными и внимательными.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9tcTNvc2tUajBsOCtYOGRZcEpCWkE9PSIsInZhbHVlIjoiaXFZMzE1c2g2aVE4KzVFcEE3Y3NUMEoxMWN4SWFRWjh6K3RNSGNJdUg5blk4b2F1ZmNZMi9OekNjUHJ6a3VXUlpmdDA5STFDZ2M5NDIxUTZadnJxUzJ3d2ptcHJsOVhqTVJlUG9WVkNNUTNCR0ZBbXAxQjhmbTkzcmw1MVJxd1A5LzVLOTNYMFhKa29xdE1zU0dUYm5sMmthTit6dGM5d05FZ1RHb0lMNGd0SHlHVndiZFlzQVpZcmwvVGJ2TmxOWFhRMTNjOEJJdU5nZGlIT3owTnFlK0tpMkx0MEpoTjQ1ZFpVTzlVLzY1Q2s2ZytsdDlFV1dyN2tLLzFFcEc1QUM0cEJyQkpab2s1NXhkY1Nqa3lZMkZTZjM1MHVVc1kwd1JpbllwODFCVUt4Q2E0NVQ1OUlwUUR0T25jRHd3NjQwT09pT0VINTV3cUloOExCajRoRGVqbDhFamRQeVJoVTRSQWY0eWhkQitkTXdQVEJXeDVoSkFjZGhZYUdraFZIL0k1ODdyMTQvK1ljL1pSQ1I4eWMwcDJVL1YwRlk1Wm04NE95UTJFMVluUVpaTUtEakF3NFIyQldjNExJVjJweiIsIm1hYyI6ImRhMzAzMTg2NmQ1ZDQ4ZWNlZTM0ZjY3M2UxYmZmMDc5ZjEyY2ExOTJiM2M1MzU3YzY4ZWY3YzcxMjcxMWIzZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjYzS2dXeUJPRHJKUjRtaTlXNmNiVGc9PSIsInZhbHVlIjoiTlhqOERjOG1UeW1qaW5kSXdWT0cwZWNUNlhOWFBNbWFGNDF0aE03dlUrbnIvai9IMHpMQ3BVc1k5bEJyVTg5MEdTTU5lYU5mQUFSNnB0VGR6aFFqTFJFaEJFYlV3MlQ3RU90YmxoMlNjNjVodE1sRnhQcWhHL212N25tSkptWVlxc3B3blNENVVPdU9WSEZSOER1amV3RnpDZDN5ekIvS01BaUNGUi9oVUdXZWZrclUxU0U2VVVHVC9LTGY3SWRQb0ZiZVpPZUVIS2diUzBtby9tOGMzODYzUE1ZTkF2ZzFRbEgyZFFGWXRPakZzaVhXUGp0WkdiRnc1eUhZc2Y4d0YxSklqdTgwUjJjTm9SbnZLaUZXOEEzZW5EaXNIWGFaZ3l0SWRUdyt1d1NDK1BUaDA2VGJyRytIZWRnbHlJNmVUV3ZDR1ZjVERaKzdrNXk0OFVvK09TZGd2KzNVcmU1U2hIQmZvazlGbml6V0VDMFVmMWthY0s5bmFrUGhHUHpGZ2Z0YXVCRVFVTk55YXNlQW1Ob1Y3SmN1NzNBcSsxSWVrWGNYVjl4am5IQWUwK2NGRGZuMTgvVWZKd1RTeGJ0MFVBZzZYSVJaZkxjZWlScm92am9vMFRRVkltWjM4dFU0Rmwvb0kxVGdObkp0WE9Xa090T0Z1cVpBaGJzdzZJRlV5Yk03YjV6TWZlL1ZVSFkvdWVrZFg5RXoyaWVpYUJVYVB5QzYxbGU0bzhXWmgzVitpU256MGJOUE9SQ1VkbTBUWUpMc2cyVkd6eDJMc0hZMUtkSEJtdHlTaG1ndjRPaGo2VDd2SjdXV2V5WUp2TktSZmNJTGQ5S1pHbDNHRnN6ayIsIm1hYyI6IjI4MThkMjZhNmYzZWVmMTNmNWMyOTJhMTBiMjA1Yzc3NzU5ZWQzOWFiNTNjMTllOWRjNjk2MDA1ZWM1ZjY0NzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+