В Калужской области устанавливают причины смертельного ДТП
В субботу, 3 января, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели женщина и ребёнка с дорожно-транспортном происшествии.
По данным ведомства, 2 января 2026 года около 17 часов на автомобильной дороге на территории Мосальского района произошло ДТП с участием автомобилей «Peugeot 107» и «Pontiac Vibe».
На месте происшествия скончались женщина-водитель автомобиля «Peugeot 107» и ее несовершеннолетняя дочь. Ещё пять человек пострадали.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
