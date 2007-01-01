В Калужской области в ДТП погибла женщина с ребёнком

В пятницу, 2 января, 2026 года, Главное управление МЧС по Калужской области сообщило о дорожно-транспортном происшествии. Вечером в 16 часов 50 минут на 234-м километре федеральной автодороги А-130 столкнулись два легковых автомобиля «Пежо» и «Понтиак».

На месте происшествия скончались женщина-водитель автомобиля «Пежо» и ее несовершеннолетняя дочь.

Также пострадали ещё пять человек: двое пассажиров «Пежо» мужчина и 9-летний ребёнок, трое человек, находившихся в автомобиле «Понтиак». Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работу координировали специалисты федеральной противопожарной службы регионального управления МЧС России.