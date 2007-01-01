В деревне Калужской области ликвидировали пожар

В пятницу, 2 января, около 17:00, в деревне Больсуново Тарусского района произошло возгорание в частном жилом строении на улице Чистопрудной. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Для оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию были подняты силы и средства федеральной противопожарной службы регионального главка МЧС России.

На место происхождения выехали профессиональные расчёты огнеборцев. Всего в операции по тушению пламени было задействовано два спецавтомобиля и пять сотрудников ведомства.