В Калужской области столкнулись три автомобиля

В пятницу, 2 января, на 334-м километре федеральной автомагистрали «М-3» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх машин.

Об этом сообщило региональное управление МЧС. Сообщение о столкновении поступило в службы экстренного реагирования в 10:59.

В аварии столкнулись автомобили марок «Ниссан», «КИА» и «Хово». Есть пострадавший.

Для оказания помощи и ликвидации последствий на место происшествия были немедленно направлены подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, наряд Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Всего в работах было задействовано семь человек и три единицы техники, включая двух спасателей и одну машину от МЧС.