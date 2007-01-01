В Калужской области легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся

В четверг, 1 января, в деревне Верхняя Песочня Кировского района произошло дорожно-транспортное происшествие в в 16 часов 29 минут.

Об этом сообщило Главное управление МЧС по Калужской области.

Автомобиль марки «Рено» съехал с проезжей части в придорожный кювет и опрокинулся. Есть один пострадавший.

Для ликвидации последствий аварии и оказания помощи на место происшествия оперативно выехали экстренные службы. В работах были задействованы сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали девяти человек личного состава и три единицы специальной техники, в том числе от МЧС - четыре спасателя и одна автомашина.