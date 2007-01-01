Афиша Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Происшествия

В Калужской области легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Евгения Родионова
02.01, 14:41
0 186
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 1 января, в деревне Верхняя Песочня Кировского района произошло дорожно-транспортное происшествие в в 16 часов 29 минут.

Об этом сообщило Главное управление МЧС по Калужской области.

Автомобиль марки «Рено» съехал с проезжей части в придорожный кювет и опрокинулся. Есть один пострадавший.

Для ликвидации последствий аварии и оказания помощи на место происшествия оперативно выехали экстренные службы. В работах были задействованы сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали девяти человек личного состава и три единицы специальной техники, в том числе от МЧС - четыре спасателя и одна автомашина.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJLQXdvM2lqNnV4WHhFSzBPbkhKcEE9PSIsInZhbHVlIjoiMjlVMFpaU0JielpxZit6dTF1UlVZT29ibDB4NlB0elRiR2h2RnJQd1R1NndDbnVFb2g3S21QYThQL1VYcE5sTnRTTHVyYndzVjBCQUhrY1E3NzJ2NkZKZmRUcDhHWjF4U2JIUFpVVk5yVG5ZZ1doY1FiZXk1M1pOSWpIdSt5bllEVVN3NzhjNzNPTk5OV0I0Y1F1azh5eTF2U2lHVFFzT0JRR0FIWElJNEZqaHZXYjlvLzJCYnFUY2NvR1JsYUh6YkFlLytzZFJCYVdJSWlrYzVzSWltZzdSL2I0clU2akUzTDdqdmJmN0hVUDJmbjQxMitWRjI4dzNMSE11eFRVVktpcEd2NmI3Rlk4NEhxWGRuQWpscWtBS3dWU0cxVVJrc0grT3AvWmc4N3NycDJGMytPbmc2UzFYRlY2bk9nbm5nL0JYclliWm5aeUQ5MEhQdkxTMGZwbDlMZVJkMTdIZXl4aGxsZjlaZVpXcTZGRTJKNDRLWTJpdWs5N0R2VE5zZDhGUUlsK0Q5UXRvN1VXYjZJY0lHenhyL25Cd21PRmd2VnhOMDB6OFRXU1FjbVVKYzcwSGNJdmQ1OHNjWjRBeiIsIm1hYyI6IjdiODdjNjdlZjk0NTFkMjhkZGMyNjhlNGU1ZWMwODUzNjUyYmU2NzE5M2MzZThhN2NmNjg1NWFiYTc2NGVhMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpJaCtXTEdRWmVBTFhmVE45MnI2MGc9PSIsInZhbHVlIjoicW1xRnFCN285UFVSMzBVbGVhUHNiaDMvZDJJRWF5OS9LVXcxQ2lhOTdiY3BWUTJKZDZlTG8zc2lyaTZhWmdmTkNSQVZxdWRaUE4zL280N3FTN3ozdk9YR0xzYTZDdVNsVVVReFc2VUlNT0Q5QjZaems5bU8wbVdkZDBpYWlJVzF3Y3orcWh0TU5SQlQ0WlV5MytuNHJyWVZVcTI1czZTNFZrVXdoMzRuN2NLV2ltZUh6OGFQWlZadnVzc1Zqb3hIRVlrMEc4Q2EyYW9rYmRWNk43ZGlxSGhZaDI5dTNIbnRtT0pDSXNEY1QwaXpDdk5rRjNMSU4wNGhkbndFUTRFSnp0L2VXTzZRemtqc0U1VUxOQzRvY3hoNkkxSHU3VUtmZ2VwSllGVDdqZ1lCK0ZsUlg1ajFKdEVoRXFhSlNBOHNOb1NVWlo0aGIyTlJWYjJxd3I3SXRoZGk4Z3p5b3FJVXZuOTRuVWxPeW1TZ3dUdmZTalRQdlM1Q0R0eDI4azBmYWFzWldrN1Vxd2c1Y2JTSXhRNjF4bWhjZmNXalIwWVlKclFVZUxNRFVFNFo5UWp0bDlyVjF6RDloMHhTalVhOWhrdkU4TWxPY1ZGSldZRkJRd0EwTHp5V21wbGgweVRySDNuSDVZWFVHNGkxekhjeEYxQ1dId0hjTGhCcmdHN0NSMUwyMGVhVWdhZERXQnc5STZvSENSbUsvbDZjZExhOW92Y0FlcVlhRDIrMG9aZE1aOUpVb1lMbitmbkg5N2VOeVRoOWdINVYwQjNzOGFzS3UyN2wyYzFvSzUrcTFFRFlXdkVIRmk2NUplaVN5SnhuZDUrK05tcCtnSXcrZE9lTiIsIm1hYyI6IjlmMGZkYzBhYWVjOWYyMzgxZmY3YzcyNTJlYWI2YmU4YTRjNzkyMjg1MDc2YTZiMTQ3MTgyYzE5M2IyZmJiOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+