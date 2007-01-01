Афиша Обнинск
Семь беспилотников сбили в новогоднюю ночь в Калужской области
Происшествия

Семь беспилотников сбили в новогоднюю ночь в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.01, 08:56
Силы ПВО уничтожили их с 01:00 до 04:00 1 января на территории Калуги, Жуковского и Малоярославецкого районов.

Об этом утром в четверг рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и без разрушений инфраструктуры.

Ранее власти сообщали, что вечером 31 декабря после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии в Людиновском районе.

бпла
