В Калужской области объявили беспилотную опасность
Новость дня Происшествия

В Калужской области объявили беспилотную опасность

Евгения Родионова
31.12, 21:19
В среду, 31 декабря, около 21 часов 11 минут в Калужской области объявили беспилотную опасность. Информацию об этом разослало МЧС.

Жителей региона призывают быть бдительными и внимательными.

происшествия
