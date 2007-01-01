Афиша Обнинск
В Калужской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Евгения Родионова
31.12, 13:31
Фото: ГУ МЧС По Калужской области
Поздно вечером во вторник, 30 декабря, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие в селе Кременское Медынского района Калужской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По данным Главного управления МЧС по Калужской области, авария случилась около 21: 50 часов. Произошло столкновение грузового автомобиля марки «Вольво» и легкового автомобиля «Москвич». Есть пострадавшие.

На место происшествия незамедлительно выехали силы экстренных служб: расчёт пожарно-спасательного подразделения МЧС России, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.

Для ликвидации последствий аварии и оказания помощи было задействовано 12 сотрудников различных ведомств и четыре единицы спецтехники. В тушении возможного возгорания и проведении аварийно-спасательных работ участвовали четыре пожарных-спасателя МЧС и одна единица техники.

