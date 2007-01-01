Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге автомобиль наехал на пешехода на улице Тарутинской
Новость дня Происшествия

В Калуге автомобиль наехал на пешехода на улице Тарутинской

Евгения Родионова
31.12, 12:15
0 435
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник вечером, 30 декабря, в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент зарегистрирован на улице Тарутинской в 20:46. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По данным Главного управления МЧС по Калужской области, автомобиль марки «Опель Мокко» совершил наезд на человека, переходившего проезжую часть. Пешеход получил травмы.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы: расчёт пожарно-спасательного подразделения МЧС, экипаж дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи.

Всего для ликвидации последствий ДТП было привлечено девять специалистов и три единицы техники, в том числе четыре сотрудника МЧС с одним аварийно-спасательным автомобилем.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpxUVAzL00zaTF6bWZKZTBKeXRuL1E9PSIsInZhbHVlIjoiMVlmVFV1S21mL0NmY2o1dXFiQmFxUjBhK0FEa0NZeDJLcjdqWGRTQURkZy83NjVsNzFqS0pqZGdpOTR0ZGUyRmhZMXUvTnR4dTF4dHNQZ3o3Q1NpVHVSbzY2N3owZXFoSFhPL3R6V3dzNFVYTmxRVUF0d2xnZTBmRWxJNUEwQ1F2aHFuKzBnZWtIcm5xM3VjMm9vaXRPcjdsaFd3K0NpbC95YzJDTUtKNmhiL3F6aVgxMHVidnJEYXpXQjhpVDhSRDNTY1dsV1l1NmxLSi9NTzRzd1pGcWFhelFSRlErRElMdkZTL3VUMXNpS2tNbWJ2djF2YVpUaFRKaWNzSVlUSWtwUW1NQzFIa2p6UTJqK09yS3o2M1ZlU1RDRkJFL3ZlMThFR1BpSnlOZ2htRUF2NVNRL0VhS2szcGcwRVdidmVHbnFyQ1ArZ2dMbFpVaHdVbkpHZWZYZUViVm1xNmZqeGh2NHQ2bTRBTzkwTUQ2N3M1ZDJpM0lJeUY1OFU5VUVmSll1Z1RwdHZpSE0yODh5VzFmRW9HTjJxeFpxbTFya05ZVnIwUkNZSWltc3lma3dQRzB6elAzL3Ftb2VXOEFYUyIsIm1hYyI6IjhhNTIxYjYyMDQxZGM0NzI1ZWJiNWMyZjA0YzU1MTk3NmMyZTIwYTU5ODRmMzliNGI5OWFiYmJlOWY2NzY4YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlyZjkxK3hIRy9LNGwzKzhkYjIvQmc9PSIsInZhbHVlIjoiaEFYemVxT0dJSVdERmJEbnhmblVQSW5tZG5iWjBLWlJQRldPemxoTnlVU3pYdHZCQzZMSE0yR3UzN1RHS09yT0tCUG8wcmhJRVQ3WlNxelhCY091Y2l5TzdmbU5kN2wvb3MwU2NZOWloRUVYS2ZzVUdBS0Y5UVpRVlI0SzJuV3BrZzlrTUNSRUVOZjJjbytYZnRRK0k1SnBFcnVWNnJUanJmSmZKaGFMNGRtUXRESlF6NkFWcTI5M3NpTGIxakp0QTdTa1JSR0RiSUVkVlhydE4xMWMwZnlPcnlybDgrQzNnWVFXR3VWdkxVMHRBQytwNVh4Z0ZrYmZtdXgyWDFWVnU2NEIyWHdoYWc4MFRnMytEUnA2Qlo4anZBSXVxcXdXWllTTlE1WjB4R1VDa2o3elN1UWJkNkpIQURDbEVTdDRxRlJNVGtzOXZ6YzVQVW5EMzJTZFlQYlZqVkZud3JLRkE5dEoxSktmN3hoVER2MnphUW9FRzJqMzh2NU5sRXdxN0JYamU0QlU0R2FRUlFsSE1KVWZtWHlSWWdTZkxxSm9oelhLa2pRWmFXZHZaeHpQRndzSFdtRlg5TS9KZWNMbU5mYnVyejhSd2ZXZXBhN2RwNHl0TkhJMWdzWG1TMWNFbnR1djA3M2QyakcrRmo5cTRKMy9kL3Q5Q0hwVmZKNm5ZVXJ4MEU2eER5a0VjTHZlUkVHckVQWFAvRXp4Q0F6b1ZKNEg0eDdNZ1BBd3NRdXFoRVhicXpCWTFPRWU5bWhZcEZTOUV3dXNzZFBIWUxmQ2ZDNU1WVDVVbzJzTmUyZWFIY3dJcHl3a1BycUI3N1pUN0RKRzRSdUdMT1J3Ui92QiIsIm1hYyI6IjliNzY4MDcxMDA3MDhmZjM2MGFmZWMwNjNhMmIyM2M4NjUyNGFjOGQxNWQ3MGZkNjEwN2EwMjAxMmIyZmQwZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+