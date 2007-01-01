В Калуге автомобиль наехал на пешехода на улице Тарутинской

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Во вторник вечером, 30 декабря, в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент зарегистрирован на улице Тарутинской в 20:46. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По данным Главного управления МЧС по Калужской области, автомобиль марки «Опель Мокко» совершил наезд на человека, переходившего проезжую часть. Пешеход получил травмы.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы: расчёт пожарно-спасательного подразделения МЧС, экипаж дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи.

Всего для ликвидации последствий ДТП было привлечено девять специалистов и три единицы техники, в том числе четыре сотрудника МЧС с одним аварийно-спасательным автомобилем.