В Малоярославце ликвидировали пожар в жилом доме
Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
В 09 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре в городе Малоярославец на улице Футбольной.
Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме. Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара на место выезжали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области в количестве шести человек, а также две единицы техники.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь