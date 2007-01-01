Афиша Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Малоярославце ликвидировали пожар в жилом доме
Новость дня Происшествия

В Малоярославце ликвидировали пожар в жилом доме

Евгения Родионова
31.12, 10:57
0 94
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

В 09 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре в городе Малоярославец на улице Футбольной.

Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара на место выезжали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области в количестве шести человек, а также две единицы техники.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRyYnl3ZFFSMXZ0Z0ZEQ2twYlVacmc9PSIsInZhbHVlIjoiUUdMZkRNbFdoc1kzbjRSZmdZa2ZuM2RVSFZRR2cyaTlvS296QXNxYTk2OUl0TW96MmhDRWxkK0pjSCsraUxZYjBmSCttb2VLWHBDRlRoMGpEdWMrN2NYTnA3dnJJdjFEVWl5V1M1Tnh2NHJiQVpsd0xQVnJRQ2QrdW05azRKU3pUaEVLZG14SG5WZWNodEh2c1poVnVyOVFxbm9UQld2cFo0Vk5obG5CTThqbUhFRjZHaUR1QWdoVks5OEdUSGhvalhUUFhZcWhSblhueUxKcGNEcjVNK2FMcENVSXVoazErQXRaSzFFeGtLU3VWY3Y0Z3pnMlZJV0NoTHNQMWJIc3orb1ViaXNvd0hlcVFoamlFM2o0LzN3MkgzdXo0SDVUUUtyTnNFbmgzeG1BdUZxaFJ4Tnl1YnlXVHJ0TjI5ZVROcThldEM2VTZ4eHZqQTZNSlQwSmhpN1JyU2lJbHVlSG55N3dvWEFORHdCbGl3dTlGUmVKUlFCTEhqdWpMUm92UDFNRGJpWmE1TzN4SS83ZnV0QW1ra1NXbU5HODgrU1Z3OTc4UGt6bmxCbFNEN2NVN3YwWGtvV0JzdzdNNDVYLyIsIm1hYyI6IjcxODhhODVkNDY4ZjZhZmVhZGRkMjBiODdjOGE1NDdhZjYyODMxYWEwYzE3ZDQwMTQzMGMxZDkxZmY0ZTcyNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imtobm10NkJ6MUxJcEVwUDBkalNEOXc9PSIsInZhbHVlIjoidFVSWWw0ajBKMDUrTUxtQ1IxNDVDTi9Eall4djJGWDRtb085aFhZVm1uQlFySE1DdHdCcTRHM1JoaGpRYVE1TUVYb3U4Mlc1cE14YmJjb0ZHY0NwYmJjM1lqcHBnc2pTWCtOZDVNdllnZEdvbFlNc2JiQXFQOW9ZQzlCSmJxTEhyTmszcXdRQUU1Q3d5ajNMbWxZYWMxZGZhTkw5OHlacVFORzBPR2RXVTJyK3RmQXBhUUxVWFhUaWpyUFlQUktXbzBiZEVqRHRaUEFNSStXV1hRSFFwVFluUEFSM0ExcG1YNThCVDd3RWltRmdFd2lxTmN1a1U3Wk85K243V1hLZXU1eWZmdWthd0lCTGIyc0pvVndEV1JGYTJLTCt4TUNWQjlFaUxxaWt6RlJzeTRkeU50QmVyRzUvUzZ3RGNOdmhmdGlVbFBHOURuV3loaXgrUW1hQUh2MkRUUFpqOFlyT2QzVy9qQU9ZVjVxMG9nSzhGT1d2dmJmekZ4SmtjS25kcTRRU2tLQnM3QnFVMmN0VGVHWEYyQVdhNnpOQTdyMjVDQkRMYkh5N0JQTGRaRkZibGN6L3dITTRKamxUVDF6UHFkVThIa3h3OUw1VlZtdFhhSHoxb2Z1aXprdENQK1FBTWZsQWdPS1llSUxMT3NkYUkxV1lwa09pQ0tXdlc4RmlWWGxidFpWZnI3aU5CME4zTHdpVzVMS0VvWTcrSkJaWkxwd013UDFsRTEyaWZpK1RSMUtZY1ZpLytUMExjYUpsaW1sdndLcjdNMzdCbGJJNXlqTDBkQUp4RmdNa1lRT2RpZDJUNkNoNHFuY0ljVGR3OVozNHpxVjREZm5yY1NGdCIsIm1hYyI6IjY5ODI4N2YwOGZhNDQ2NWE4NDRjNmEwNTQ3YTU4NDQ5MDg1NzViMGQ2ZDJmNjhjOTljYTk5MGQ3MzY2ZWZhYjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+