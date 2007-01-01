В Калуге перевернулся «Рено» на дороге
Около 07 часов 34 минут во вторник на территории Калуги произошло ДТП, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Произошло опрокидывание автомобиля «Рено» на проезжую часть на улице Ждамировской. Есть один пострадавший.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой помощи.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека, одна единица техники.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь