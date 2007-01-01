Афиша Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге перевернулся «Рено» на дороге
Новость дня Происшествия

В Калуге перевернулся «Рено» на дороге

Евгения Родионова
31.12, 10:19
0 279
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Около 07 часов 34 минут во вторник на территории Калуги произошло ДТП, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Произошло опрокидывание автомобиля «Рено» на проезжую часть на улице Ждамировской. Есть один пострадавший.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой помощи.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека, одна единица техники.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IncwLzBnZEJlelFxN0dHN1hFREVZTFE9PSIsInZhbHVlIjoiQldrUy9McXdtLzYyNDMxeHZxNTlHQ1JIYU44bytZbnNnbXRGV00rcjZSdDR5QjB0UVNGeGRUaEZPRzVBak14Y1FVcXBOYkxaSGFpSEVhUVZVTGN6NlR4bGhla2h3YTdsTjFmakNHcDVweEt4bWtCRDJtQWloUWR4eTZMK0dBSFNCdWxHZ2NtVjFNcTl0a3NYQlQ4Q09FSUtHVU5iK3Z1VGV2bmZ4N1NJRG5hZVBSTGdZa1VxMkFGcFpXaDBZNmhzNWEwVTQ4emppbHlsaDZaQUE4Y3hLbHVhTUp5WHFZRWh2aWZYUFBIMUNraGU5S3pCZmN5ZDBML21SckVxamZScEFrN0ladUVoVk5vU0hQTjBQS05CQnFKbGU1RzRPc21yN2dxWGQxS1JQY0NQdGVWQ0IyaHJOSW5NODhDM1cwRGNNMitJa29iSEdlMjJXUlNrOU5UVENhazAzL0pUMGVQQTI0VTVBUGw3VGtvNHdBQkc0b2hOa0xuMCtvUEdEbEpZeG9DSXRQZHBvNWZJRVU2d3VtMWhMYmZvV0NqVlQ1RWo0cHBoN2NqcEpSVUdMc1NiaXVWai9nN2hoWEVHOTZGNSIsIm1hYyI6ImUwY2ZlNDAyMzM4MmUxZjQ5OGFhMTExYzU4Zjg3MDI5NzhjOGY5NzI2MDAyMTVlMDhmNzUyZDJmM2Y3ZmQ4MTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldiMnQ0R3c4cS9lL2ZMTncyWGI5clE9PSIsInZhbHVlIjoieHZzWUd5QVNoZFhmSkZ2dTcvQUIrOWh1dytYMU1ESGkyK2sxb0JseG5kZmRzWWdXYThlbWY1aG9mMnI1a2c3R0hhNkdPaHpnUS91bnZyTU5RSzd6S1N6YTJVakVyVk5QUUJDN244RFhvc2EzeTFHZUMwbGpKSnZVNFBKbG5qcTJTV3lxRzJ1VllDSS9wb3NubDNaTE9oZkUzZmhobFpCVUV1S0cwVFd6T0Y5RHpiYjQ2dFVxaWRzNlpuRnNPaEtQTFMyeTkremRwdVB2YkhIRUFsWU9BZjl6ZWRQMXk2WXlnL05MaGxzT2RiYWJJaDFNYWxCUFdoRHZEcWx4blFOaUxxWDdFeUxVdGRaTTQzY1pTc2VOTXF3RVByei9CU0V4VkJUUUNtZ1FuU2VHWjhLbTRJcDk2SkNwNytGWFFpYVhqQ0RTbTdMTElKSjI3QjNYRHlOV0NkLzFKdEhkNlYwbERWclcwQVQrdkpXcnFZMHA4anMvSXN2b1B4ekxDVnpRYTNQWTYyaXZVM2FvTkEyQ1doaWJtdVhiNmhpMXAwTmRpcU1iakdEN2cwK0FEQU40cFpxWWk1aGozcXg1Rmh5UjA4MVF6M0hkRkE0THAzTlZrR3JnWm44Q0htYzBWenNDNTFzaEg3NmxOTmd5YXptWDFMSzcwaVVELzlFSjFVd1pvN0twQmVlWFBZRTc0ckwvbUhmcVFXZGxPRjZPa3AvS05wTiswbFZqMkJiOU5BK1lNTTBCZzBNTVZEd3ZKSFlCZ3Q5TmV5VWtnc3F5OHBOTE1vdnU5TjR6NUxkQmN5VU5pUEQwRG52RWp2aTdCS25OL2RkWitLK1c2d2t3UjlaUSIsIm1hYyI6IjBlN2Y2MjRjNjVmMzdiZGJiMzMzMDJlYzk1NjFjYzA3NjU2ZGJjMWVlMWZjMDAzNjdjMzhhZTYxNTFkOWE5ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+