Главная Новости Происшествия Шапша рассказал, где в Калужской области сбили БПЛА
Происшествия

Шапша рассказал, где в Калужской области сбили БПЛА

Евгения Родионова
31.12, 08:33
Во вторник, 30 декабря, в период с 20.00 до 23.00 силами ПВО были уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

БПЛА были сбиты над территориями Барятинского, Бабынинского, Боровского, Кировского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги.

По предварительной информации никто не пострадал.

