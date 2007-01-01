Шапша рассказал, где в Калужской области сбили БПЛА
Во вторник, 30 декабря, в период с 20.00 до 23.00 силами ПВО были уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
БПЛА были сбиты над территориями Барятинского, Бабынинского, Боровского, Кировского, Малоярославецкого и Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги.
По предварительной информации никто не пострадал.
