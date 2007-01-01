Афиша Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области объявили беспилотную опасность
Происшествия

В Калужской области объявили беспилотную опасность

Евгения Родионова
30.12, 15:05
0 380
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Информацию об этом днём во вторник, 30 декабря, разослало МЧС.

Жителей региона призывают быть бдительными и внимательными.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
20%
0%
60%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRFMFArRDBHTFlKaURRSWthamIwTWc9PSIsInZhbHVlIjoiT3poaHd0Y3FmVVBwdTNFNjA3TFozM04rOFRmMTBVcHU5eGpsUE9ERHpFcjRZaXNsMHFiWDZPT1V1d3JWZVFSNDB4c3RlWTVlVHhWMWRXQVQ0bW1JQTBrbWcxUDkwNEJEbHdKQXk5NGNOR0hKeHRuaFVqYk8wMi9Hb3kxb3gzMU8xSnQyZldqMWNXbkgzM1MydWc5RFhyeFVtc3VzWCt3MDRTbFZ1ZmpGcDhmSCtkek5zZU50TmJaRmczRHplTGh5T0piTDgydnozWDVuRUFET0ZQa1MxRVRKeFMyVURXNUt6eTV4Nk0rZWw0eW9pRlhYWGhnRUlzRnVqWlJjVWdhTE82bnpwTGN0c2JGZFBlencyOHpSVGVBVnJYenEwcUNCZ1o2T3dlbm5JN1o0aGVWb1RJcGlaUTB3R0tlUjRGd3IvSGxJTVlVbDZVME1LczFaeDdEdFNjRFc1Wi9HNThkMlZDdDZnN0RmRDdzamt6WUJEbWIwM1RjRW03QlczUExBM3hvb2k1NGJYUjNMaFJPUitXdWZEUEVYNlc0TkhTNGhJWTVUWE45TFpZSWJBRlMwNkZEY1ZBNDhGR2JQT3lCMCIsIm1hYyI6IjlkMmJmMTJiYjdhMDM4NDk0NDU3ZWQ2MGQ2NThlNGMxMzEwYjNlYjQ1N2QyZTMzMDhhMTU1MzMyYWNjYjM2MDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iklxc0JPTUVidTFZOGZKWHhoMWdRdkE9PSIsInZhbHVlIjoiQklSSmxnZllIdnYyOWQ0VkVBYmRBbWYzdWZienl0UEVoZk1XTkNlUVB0ZVJKa2JxZE14cWlkeDdtdlA2eXUxNTZOY2Z1SWRZQkNEcGdzand4MFlMdGwvWENDRXNEbGwxQ1ZUZFZkTTRCSldudTRkbCtLODdVQ1lkZU10Q3FrWUQ4cVkrZXltL1BkM2J6ZU9DVUpDT29jUDdGK2JHL2p4OUNES3VlbW40SkJOQzUxbDdTQnduWi8zZEVFTFVQWS94NDVNTXFUOXg2ejRnWCsvRFVzYnh6UFZjdHhLZlFjaE9Xb3ZYcW51YkxUWG9jSVJlaTJ6RWRMT1hxS2hSRTE5Q1FuTGM0Q0RNS3g1T2gyT2xIOGF0aFBmMGNoT0x2VHhTSU1vbkdDVktEMzU5NlJxN2tmbTdKTHEyYmJBeWpBTWRBakpXSjhoMGpQUnNOc0NnUWtMTms3akVLMjZ3a1c0aVNkNytuZ2M0UHB4UVFiMjlsVS8vOTZmYXRMUHN2aFN2d1JyU0d0YW9lcU5LM3JDVi9UbFBZTHdNNVJIWC9Hd1QvK2czcENuYWtFdmI3N3MxMWZFVXBmcDRvRTBnMDFkclZ6eHo1aGZLRHE2bEpUVWd1eVRqak9QQTFxK3pXdG5mSDhBUXNhcElmdm03cE1DazNMb00vM2lsY0g4b0JhUWhZZzEwMWhseUM5enRwaGw4dEV0Q2NISzZnMURsOVlqRDIxUHdQK1lhQXBCTm9QOTdrd1l5WEMvcXAyL1U1N04vaVBkaUV0OVMvcVR1UzFCYi90SzhseTNwKzFxSVVyc3ZoT3p1VDVjbDhvbno3azhaNlp2NVByeXltck1PYUE5eSIsIm1hYyI6Ijg5MDAyMGYwZWI5NzY3MWRiYTg2YWNlYzhiNDg5YzQyZGE4OGUzNDYxNDZkYzAyNjk4MDdmODJkMjcwY2VkMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+