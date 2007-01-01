Стали известны личности погибших в Балабаново

Во вторник, 30 декабря, Боровский районный информационный центр сообщил о личностях погибших при демонтаже водонапорной башни.

Под завалами погибли экс-депутат Балабаново Сергей Свириденко и его помощник Геннадий Чайкин.

— Во время разбора конструкции 1961 года постройки мужчины начали штробить одну из стен. Стена треснула с противоположной стороны, башня накренилась и обрушилась на людей. Оба скончались до приезда скорой, - рассказали в районном информационном центре.

Ранее мы уже писали об этом.