Стали известны личности погибших в Балабаново
Происшествия

Стали известны личности погибших в Балабаново

Евгения Родионова
30.12, 09:39
Во вторник, 30 декабря, Боровский районный информационный центр сообщил о личностях погибших при демонтаже водонапорной башни.

Под завалами погибли экс-депутат Балабаново Сергей Свириденко и его помощник Геннадий Чайкин.

— Во время разбора конструкции 1961 года постройки мужчины начали штробить одну из стен. Стена треснула с противоположной стороны, башня накренилась и обрушилась на людей. Оба скончались до приезда скорой, - рассказали в районном информационном центре.

