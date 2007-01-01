Афиша Обнинск
В Калужской области ликвидировали последствия ночного ДТП
Происшествия

В Калужской области ликвидировали последствия ночного ДТП

Евгения Родионова
30.12, 09:15
Во вторник, 30 декабря, пресс-служба Главного управления МЧС по Калужской области сообщила о столкновении двух транспортных средств.

По данным пресс-службы, столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Мерседес».

— В 02 часа 18 минут поступило сообщение о ДТП в Жуковском МО, 87 км автодороги А-130, - уточнили в пресс-службе МЧС по Калужской области. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

