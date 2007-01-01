В Обнинске ночью ликвидировали последствия ДТП
Во вторник, 30 декабря, пресс-служба Главного управления МЧС по Калужской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии.
По словам пресс-службы, сообщение о ДТП поступило в 00 часов 02 минуты.
— В Обнинске на 103 км автодороги М-3 произошло опрокидывание автомобиля «Митсубиси» на проезжую часть. Есть пострадавший, - уточнили в пресс-службе МЧС по Калужской области. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.
