Главная Новости Происшествия В Обнинске ночью ликвидировали последствия ДТП
Происшествия

В Обнинске ночью ликвидировали последствия ДТП

Евгения Родионова
30.12, 09:00
Во вторник, 30 декабря, пресс-служба Главного управления МЧС по Калужской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии.

По словам пресс-службы, сообщение о ДТП поступило в 00 часов 02 минуты.

— В Обнинске на 103 км автодороги М-3 произошло опрокидывание автомобиля «Митсубиси» на проезжую часть. Есть пострадавший, - уточнили в пресс-службе МЧС по Калужской области. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

