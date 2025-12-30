Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области опять пойдёт снег

Дмитрий Ивьев
30.12.2025, 05:50
1 1156
Во вторник, 30 декабря, в Калужской области будет облачно весь день, местами пройдёт снег.

Температура воздуха ожидается на уровне около -6 градусов.

Ветер западный, слабый, но с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным - 723 мм ртутного столба.

Синоптики рекомендуют быть внимательными на дорогах: из-за снегопада и пониженных температур возможны ухудшение видимости и образование наледи.

