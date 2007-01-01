Афиша Обнинск
Происшествия
Происшествия

В Калуге полиция проводит проверку конфликта между двумя подростками и мужчиной в маршрутке

Евгения Родионова
28.12, 20:26
В воскресенье, 28 декабря, пресс-служба МВД по Калужской области сообщила о начала проверки по факту конфликта между двумя подростками и мужчиной в маршрутке.

По словам пресс-службы, конфликт привлек внимание правоохранителей после появления информации в соцсетях.

— По предварительным данным, в результате столкновения один из несовершеннолетних получил телесные повреждения. Официальных обращений от пострадавших или свидетелей в полицию не поступало, однако информация, распространившаяся в интернете, стала поводом для начала служебной проверки, - пояснили в пресс-службе МВД по Калужской области.

Сотрудники городского управления МВД сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины и подростков.

