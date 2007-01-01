Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области в массовом ДТП пострадал пешеход

Дмитрий Ивьев
27.12, 16:00
Стали известны подробности о происшествии на федеральной трассе А130 в Жуковском районе.

Около 7:45 в пятницу, 26 декабря, там произошла авария на 91 километре.

По предварительной информации полиции, 38-летний водитель «Рено Логан» не соблюдал дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди «Газель». Грузовик отлетел в «Форд Фокус», а эта машина сбила 56-летнего пешехода.

Травмы получил пешеход, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

