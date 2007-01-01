Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Под Калугой 39-летний мужчина погиб в лобовом ДТП

Дмитрий Ивьев
27.12, 14:00
Утром в субботу, 27 декабря, трагедия произошла на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец.

По предварительной информации, 39-летний мужчина на «Ниссане» выехал на встречную полосу и врезался в «Фиат Дукато».

Водитель легковушки от полученных травм умер до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства сейчас уточняются полицией.

Авария также прокомментировал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. По его словам, на участке, где произошло ДТП, стоят запрещающие обгон знаки.

