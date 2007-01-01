В Калужской области пять человек пострадали в ДТП на федеральной трассе

Около 9 утра в субботу, 27 декабря, авария произошла на 229 километре дороги М3 «Украина» в Мещовском районе.

По предварительной информации, водитель Kia Sorento двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Foton. После этого легковушка по инерции столкнулась с грузовым автомобилем MAN.

В больницу попали пять человек, находившихся в Kia: бывший за рулем 39-летний водитель, женщины 57 и 37 лет, а также дети 8 и 11 лет.

Пробка на трассе в районе поворота на Мещовск растянулась на пять километров.