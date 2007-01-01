Афиша Обнинск
В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП
Происшествия

В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Дмитрий Ивьев
26.12, 14:30
0 266
Стали известны подробности о происшествии на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе.

Эта авария произошла около 23:00 в четверг, 25 декабря.

По предварительной информации, 38-летний водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в «Шкоду Рапид» и «Тойоту Королла».

Травмы получили два пассажира «Тойоты» - 21-летний парень и 56-летняя женщина, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

