В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Стали известны подробности о происшествии на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе.

Эта авария произошла около 23:00 в четверг, 25 декабря.

По предварительной информации, 38-летний водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в «Шкоду Рапид» и «Тойоту Королла».

Травмы получили два пассажира «Тойоты» - 21-летний парень и 56-летняя женщина, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.