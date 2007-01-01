Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области женщина погибла при пожаре

Дмитрий Ивьев
26.12, 07:40
Трагедия произошла в ночь на 25 декабря в деревне Леоново Износковского района.

Огонь уничтожил там жилой дом на улице Карла Маркса.

На месте пожара нашли тело 88-летней женщины.

Причины этого возгорания еще устанавливаются.

пожар
