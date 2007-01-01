Аварии заблокировали несколько калужских улиц
После ночного снегопада движение затруднено в Калуге утром в пятницу, 26 декабря.
В сторону центра не могут проехать жители Турынино. Очевидцы сообщают, что там произошло ДТП на перекрестке с Тарусским проездом.
На Грабцевском шоссе авария зафиксирована на перекрестке с улицей Молодежной.
На Правом берегу авария произошла в районе перекрестка с улицей Новоспасской. Машины стоят в сторону центра.
