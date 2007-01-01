Над Калужской областью уничтожили еще два вражеских дрона

Вечером в четверг, 25 декабря, воздушное пространство Калужской области вновь подверглось атаке.

Системы противовоздушной обороны отразили нападение, уничтожив в небе над регионом два вражеских беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на своей официальной странице. По его данным, перехват произошёл над территориями Боровского и Дзержинского округов. Жертв и разрушений на земле нет, к местам возможного падения обломков выехали оперативные группы.

Аэропорт Грабцево продолжает оставаться закрытым для полётов. Сегодня его открывали лишь на короткое время — с 17:08 до 18:34, после чего воздушное сообщение снова приостановили.

Министерство обороны России сообщает, что за вечерние часы с 15:00 до 20:00 средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотников самолетного типа:

· 36 над территорией Брянской области,

· 9 над Белгородской областью,

· 1 над Курской областью.