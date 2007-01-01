Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия 27 беспилотников сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

27 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.12, 08:26
0 970
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Атаки БПЛА продолжаются на наш регион.

С 13 до 20 часов в среду, 24 декабря, 15 летательных аппаратов сбили в Калуге, Обнинске, Тарусском, Малоярославецком и Жиздринском районах.

В ночь на четверг, 25 декабря, силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников. Это произошло в Калуге, Дзержинском, Тарусском и Малоярославецком районах, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительным данным, во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
5 оценили
0%
20%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVReTNPSldselF5SGVpcDhUSEtKK3c9PSIsInZhbHVlIjoiUExlVFF1V0pPOEc4WU9sbmFoSFU2MkpBMWpvajVaUEQwQWlzRHdRbTBpcHVmbVp4Ym9oaG1HN1BHVmxBSlhDemM3TkNSOFFIZ1BzUTFnVVlYdzNDUEQvTkFqZnUveW1QVm1ZVWxvYXBaaWJScVJJTlpia1h5M05Rd3diaWRyQ0gzQmNadCt2YXc0eGxhTjNONGVJMXFieG9iREt1alkyUTRYVEpwMWY4ZmVrci9LNm5qcUg5TWRJTHVNaUhSR2d1OHNYbVo5eDkxb1B6NlpQTXQyajVIcUl3VHI4bmxlUjdJeHhQcENuemdkZEtJTUl0Rks3VXEyQUQyQUNWeEdFa2trelc2RVB2MTdsTVlVSjNSMGJaNEFJaDB4d2QvdTVzMlNBamdYQU95dW42enBCWjJUMml2aDRaaWtvMGRQaDdkTVMzcDU0S3lraWFMOS9yQTk0aHhNUDBGNlQ1RG9jRTJaZlRmK2twb05Hblc0YjUrTWg5WWE4Z0U4TjVWYmJqY1QzcGdKWW9Cbi9VcGZDZ2xFMWpESVdCMS80YlhnVnEzOWVWVENXNUk3K2lOMzJLRkNtYVJCVUpnYUxNQlM5ZCIsIm1hYyI6ImM3YTVmMTg1YzhhNzdmNzM0Y2E4NDNiMzBmMzU5OWM2OGVjMTJhMTdmMzEyYjEyNWVmMTNiOWY1NDdmNTJhYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtzS0l1RDNIUXRkZTJjQjJnazVHMGc9PSIsInZhbHVlIjoiUHNiTHZoanBMdFNGWkJreWNkeFdvUVlXM3NZYzNDYUlJNEpBRVAyOGNFdUNuY09ObUlVcyttM2RWRXVnNGVhcnlkZDFtMjdkc3ZwSjByNVE2MXdGdDNOMlMwK00zOEdUWnJkazIyaUZMQktKOTVwcWJxQll6bllzb1o4d3ZaS2w5WWlUTldzNkxESjVrUFJEVEdSYzA0TmpWM3FZWkhOMmFUSDZhbjFaaDRZVXZxRWN3ZDBYTVdzTS9iK0ZvcWMzZERPU1h0a2RXbW10V3dHSGVFcnQ1YUdXMjdUSitLMUR1WnlQY0JJdkFyd25tMzdQRW9zS2FWQlZTdjJrWCtTYVp4UHFKcXBodENNbFV3WTRTYkF1NHIxREo4TmhMZ3I3eXAvWDl1VWozd00rUWRJeVVHNTRRMmxLb1AyNlByVGthU1hCa2hXN2V2Mlhtdk9Bbk90MGRuMUlyandRc01HalBTTjg5UEIrbUswVjFvMng5MWNrT0hNUUFEZ0tFQ0UxWEZzQ1dqS01OanNCQ0pkSUd0RSs1ZENlWlFRd1Z4MmQyMUpWdUtuQmk1bGVzRHVpVklrYXdXeU42TmFwcDQ4RGlJdVVxTU5EanFIN09ROGlGZ2dnMkNaTWJJWDcwekpxTjAvT1VrNHJ3ZVE3TmNobzhYTUMzdGlhVi81S3R3N1Q3WFBiOFg5SnJRbys5ZktsYUlNSzc5eEJoVHNCbGxMV0FUc2ZuRnpscTVzNEVSVURXbVk4Tjc3L1k0dkExMmYwWlhBYm41OUlybmZNLytReGRIT3lqa1QzcFppRVFxZi8xMGRCYXJVYkNNcGRnOWc2akM1RndJV09NSDh3bW1wWCIsIm1hYyI6ImJjMjVmNzE0N2JlYjFlZTk1OGIwY2UzYmNiYjk4OTAzOGJhMmVkOGUxNzNjNzQ3NWJiYmFmNjU4Y2IzMDM5MzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+