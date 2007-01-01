27 беспилотников сбили в Калужской области

Атаки БПЛА продолжаются на наш регион.

С 13 до 20 часов в среду, 24 декабря, 15 летательных аппаратов сбили в Калуге, Обнинске, Тарусском, Малоярославецком и Жиздринском районах.

В ночь на четверг, 25 декабря, силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников. Это произошло в Калуге, Дзержинском, Тарусском и Малоярославецком районах, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительным данным, во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений на земле.