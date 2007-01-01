Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия Более 1000 беспилотников сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

Более 1000 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.01, 14:00
Конец четвёртого года специальной военной операции — и всё это время главной новостью остаются атаки беспилотников. Почти каждый день в 2025 году приносил сообщения: то объявляли угрозу БПЛА, то сообщали о сбитии, то находили обломки — редкий день обходился без таких сводок.

Под занавес декабря мы решили подвести итог: сколько всего дронов было сбито над Калужской областью за год? За основу взяли официальные сообщения Министерства обороны РФ, публиковавшиеся в его телеграм-канале.

На 29 декабря в этих отчётах упоминалось 1033 сбитых беспилотника именно в нашем регионе. Но почти наверняка реальное число уже больше.

Почему так? Потому что в течение года Калужская область 11 раз фигурировала в сводных сообщениях Минобороны, где не указывалось точное количество дронов по каждому региону, а давалась общая цифра по нескольким субъектам сразу. В таких сводках речь шла о 629 сбитых БПЛА, распределённых между 4–14 регионами. Минимальное число дронов в одном таком отчёте — 18, максимальное — 95.

Если взять консервативную оценку — в среднем по 45 дронов на регион в этих 11 случаях — и прибавить к уже известным 966, получается, что за 2025 год противовоздушная оборона уничтожила над Калужской областью более 1078 беспилотников.

