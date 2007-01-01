Над Калужской областью сбили два вражеских беспилотника
В Калужской области подразделения ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата.
Вечером во вторник, 23 декабря, губернатор Владислав Шапша сообщил, что БПЛА уничтожены над Боровским и Жиздринским округами.
По данным главы региона, на земле нет пострадавших и разрушений. Система противовоздушной обороны сработала эффективно.
В целях безопасности продолжают действовать ограничения на полёты. Аэропорт «Калуга» временно закрыт для приёма и отправки самолётов.
Согласно сводке Министерства обороны, с 17:00 до 20:00 по московскому времени над западными регионами России сбили в общей сложности 20 украинских беспилотников:
· 10 – над территорией Брянской области,
· 6 – над территорией Белгородской области,
· 1 – над территорией Курской области,
· 1 – над территорией Смоленской области.
