Новость дня Происшествия

Над Калужской областью сбили два вражеских беспилотника

В Калужской области подразделения ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата.
Ольга Володина
23.12, 21:48
Вечером во вторник, 23 декабря, губернатор Владислав Шапша сообщил, что БПЛА уничтожены над Боровским и Жиздринским округами.

По данным главы региона, на земле нет пострадавших и разрушений. Система противовоздушной обороны сработала эффективно.

В целях безопасности продолжают действовать ограничения на полёты. Аэропорт «Калуга» временно закрыт для приёма и отправки самолётов.

Согласно сводке Министерства обороны, с 17:00 до 20:00 по московскому времени над западными регионами России сбили в общей сложности 20 украинских беспилотников:

·        10 – над территорией Брянской области,

·        6 – над территорией Белгородской области,

·        1 – над территорией Курской области,

·        1 – над территорией Смоленской области.

