В Калужской области «Мазда» сгорела после ДТП, погибли два человека
Жуткая авария произошла вечером в понедельник, 22 декабря, на федеральной дороге А108 в Жуковском районе.
По предварительным данным полиции, водитель легковой «Мазды» двигался со стороны Балабаново, выехал на встречную полосу и врезался в грузовики «Даф» и «Исузу».
После этого легковушка сгорела.
Погибли водитель и пассажир «Мазды», сообщили в УМВД по Калужской области. Пострадал водитель «Дафа».
Прокуратура региона рассказала о возбуждении уголовного дела.
Движение по трассе некоторое время было перекрыто. Поток машин перенаправляли на трассу А130.
