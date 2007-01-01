Афиша Обнинск
В Калужской области «Мазда» сгорела после ДТП, погибли два человека
Происшествия

В Калужской области «Мазда» сгорела после ДТП, погибли два человека

Дмитрий Ивьев
23.12, 06:56
Жуткая авария произошла вечером в понедельник, 22 декабря, на федеральной дороге А108 в Жуковском районе.

По предварительным данным полиции, водитель легковой «Мазды» двигался со стороны Балабаново, выехал на встречную полосу и врезался в грузовики «Даф» и «Исузу».

После этого легковушка сгорела.

Погибли водитель и пассажир «Мазды», сообщили в УМВД по Калужской области. Пострадал водитель «Дафа».

Прокуратура региона рассказала о возбуждении уголовного дела.

Движение по трассе некоторое время было перекрыто. Поток машин перенаправляли на трассу А130.

