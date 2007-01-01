В Калуге Правый берег встал в пробке из-за ДТП
Днём в понедельник, 22 декабря, авария произошла в районе перекрестка улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда.
Со стороны центра машины стоят в заторе почти от Тульского шоссе.
Как мы уже рассказывали, ранее жители Правобережья жаловались на пробки из-за изменения схемы движения. После этого власти поменяли режим работы светофоров и задумались о ликвидации дополнительной секции светофора как раз на перекрестке Генерала Попова и 3-го Академического проезда.
