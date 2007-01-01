В Калуге 15-летний мотоциклист устроил аварию на улице Кирова
ДТП произошло в ночь на воскресенье, 21 декабря, на перекрестке с улицей Московской.
По предварительной информации полиции, 15-летний школьник на мотоцикле не пропустил легковой «Хендай».
Травмы получил сам подросток. Его доставили в больницу.
Инспекторы устанавливают, как у несовершеннолетнего оказался транспорт.
Родителям также грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
