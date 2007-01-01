Афиша Обнинск
В Калуге 15-летний мотоциклист устроил аварию на улице Кирова
Новость дня Происшествия

В Калуге 15-летний мотоциклист устроил аварию на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
22.12, 15:06
ДТП произошло в ночь на воскресенье, 21 декабря, на перекрестке с улицей Московской.

По предварительной информации полиции, 15-летний школьник на мотоцикле не пропустил легковой «Хендай».

Травмы получил сам подросток. Его доставили в больницу.

Инспекторы устанавливают, как у несовершеннолетнего оказался транспорт.

Родителям также грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

