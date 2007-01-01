В Калуге пьяный водитель сбил женщину на улице Плеханова
В полиции сообщили подробности о происшествии на перекрестке с улицей Дзержинского в ночь на воскресенье, 21 декабря.
По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Хендая» ехала пьяной и сбила 40-летнюю калужанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
Машину отправили на штрафстоянку. Сейчас проводится проверка.

