В Калуге пьяный водитель сбил женщину на улице Плеханова

В полиции сообщили подробности о происшествии на перекрестке с улицей Дзержинского в ночь на воскресенье, 21 декабря.

По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Хендая» ехала пьяной и сбила 40-летнюю калужанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Машину отправили на штрафстоянку. Сейчас проводится проверка.