Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пьяный водитель сбил женщину на улице Плеханова
Происшествия

В Калуге пьяный водитель сбил женщину на улице Плеханова

Дмитрий Ивьев
22.12, 14:45
0 358
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полиции сообщили подробности о происшествии на перекрестке с улицей Дзержинского в ночь на воскресенье, 21 декабря.

По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Хендая» ехала пьяной и сбила 40-летнюю калужанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Машину отправили на штрафстоянку. Сейчас проводится проверка.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlByWUduWVZ6TEgxalgybTVQbmN6bWc9PSIsInZhbHVlIjoic1FZdVUvSDROcGZUYzdvY1RkZGxQRmRDdkdzOGxDMW5GN050ejBydkd4Qm5IV0V3VFBEYnQrWW5WM3pESS8zT2lDVzM0N1hqZ054K2FDNGJkSlNEWk40TGpIazg4TlYwZjkzQmR0L3hBM2J0V05QTFduU3dGM3RQdkYwNEhnTllJNU1lYXFNZm51OWNoTHBJcnFwcVgzQnh1WW5CVkZQcEtwOHJsN0FrK3Nva3ZEaFdsYkUxTzBSSXZZWkFyMVBXS2VmMGk5Vlp6QVBSVmNDVGV3VmE3S1krYTZpN3V5blJSZUZSbzljUXFzQStYL3pJYzQ5SXRCaWxzSjdiUkMvL2s1RUR5RVg1VlR2b3VwS2wrekRoT3ZBb3RGZE9oVHpBYithZlluRVA3c1ZTZm9MSEdHNXZjWlRiZ3RUTXB5dHdoaktGZzRMM05nQ1Vsd05HRWlMc0FKaTFiN3VuZTdGK3hvcmE5dGpQRnhEY0MrMkl0TldCY2hOOXJ4eUFFY1RkalROVzN3OE9DRG9IcWZ0Um15L3ZFdXVScW8yeUdZZXE4TjgwK3lmRzNrUmc0QmowTFkveHFsbk1HYTBjRTFHMCIsIm1hYyI6Ijg5MzA2YzM1MTViNWY4YmY1OTdlZmQ5OWFlYjI5ZmRkNzdjNTk1MzE2ZmExZjk4NzZmYWE5Mjc3Y2I2MzhmNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ild1VG9wKy9FT21raHNhYVlMbk9UTEE9PSIsInZhbHVlIjoiU01ZUlhLbVBxOTRmSTFWNCswNnYxTDVJRmFyaVZuV1BHS0NCeU1lMWtzUWsrLzczUElnVzVRUE1NQVF3bUY3YzdFY2pGRGg2ZWR3WmpHZ2Qxc0ZQVGJYdmpjOXZWSngvRlc2NnhzNmtHcmJic283UFpVTDF1VnFsVW14cDhSY09rRzhDTnNVTTZxYzd1TnhFVVhNdHNyUWZMeVJQbVpDQjBKUnJ3TXFUdHJyMkd1cEpwOEJaajMraW1WdTNrTXRZTGNBWm52cmR4RXhIQmtmbHpkUjBCSVN6TFZtRE1zN2lBYU1zYy9tVzlMWG9NSVNYOEl2VDdvdUJGdkFyK3VBNVFvcW5tMWdQMWdXM2VhYnRzcjFyeTFhVnZWOVRpVEYrKzBkRHFDQkJVM05hbHZnTUY1TVlyMTlvZzFQcHp5QlZZSlBUZVhHT2puTDFLeW51L0tlUkZxS1FmcjVCQlg4UXhhckV5ek9aTllNcnkveTRWSDFxTzFNUlVYdFdLOE1XUG9nN1NHU0FyVW1FZTYwa3FLcHBBb2VCWGw4MVpHSFRoTFlBS25iUHpyYkoxTHFPMEY4YjJwck9CY1NzalBWZFZkZ3ROc0dENDZSR1Qwd08ySHdpYXBSeDNDeDNJUkNuVTdQUWVzTEtpbHRnSVYvdE9tYUxRaVBsYVNzc1NwaE05T3UyVjAzdWhTZ3dZcFNMTzJUUFdYMG5YM3piRkFNV2hMemVWcXkyTHhEaDdEZkIyeFlacFpwaEN2VkplemZsY0gvaGZqbDNvRWJ4MktTdkNSSjZiV1VYdFVJa3ZpcnhGY1UzNFg4NzJUTjdUbXBseWVnTVpDSlZnaE1DaGpSTCIsIm1hYyI6ImYwZTBiMjJmYTNjNzQyYzY1MmQwZDRiZDYyMWE3ODk5MTM0YzM1NjBiYTY0Mjg0MThjOTNkZGFkZGEwNzE0OWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+