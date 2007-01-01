В Боровском районе вспыхнул промышленный склад
Возгорание складского помещения в деревне Тимашово Боровского округа зафиксировано в 10:48 воскресенья, 21 декабря.
Густой дым валил из-под крыши железного строения. Пожарные расчеты незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.
Пожар был оперативно ликвидирован.
- В результате возгорания пострадавших нет, - сообщили региональном МЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются специалистами МЧС.
