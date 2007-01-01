Афиша Обнинск
В Боровском районе вспыхнул промышленный склад
Новость дня Происшествия

В Боровском районе вспыхнул промышленный склад

Возгорание складского помещения в деревне Тимашово Боровского округа зафиксировано в 10:48 воскресенья, 21 декабря.
Владимир Андреев
21.12, 15:26
0 280
Густой дым валил из-под крыши железного строения. Пожарные расчеты незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Пожар был оперативно ликвидирован.

- В результате возгорания пострадавших нет, - сообщили региональном МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются специалистами МЧС.

