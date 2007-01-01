Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Две аварии с пострадавшими произошли за пять минут в Калуге

За пять минут в ночь на воскресенье, 21 декабря, в центре Калуги зафиксированы два серьёзных ДТП с пострадавшими.
Владимир Андреев
21.12, 10:25
0 152
Первое случилось в 00:42 на улице Плеханова, где водитель автомобиля Hyundai сбил пешехода. На месте работали медики, подробности происшествия не уточняются.

Спустя всего пять минут, в 00:48, на улице Кирова произошло столкновение автомобиля Hyundai с мотоциклом Sportage XS-25. В этой аварии также есть пострадавшие, которым была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

