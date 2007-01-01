В Калужской области два подростка погибли в гараже

Трагедия произошла 20 декабря в Воротынске.

Тела подростков 16 и 17 лет нашли в машине, которая стояла в гараже. По предварительным данным, они насмерть отравились угарным газом.

Еще один человек пострадал – 19-летний парень госпитализирован, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. На месте трагедия работу координировала прокуратура.