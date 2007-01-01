Два человека пострадали в массовом ДТП в Калужской области

Подробности об этом происшествии в субботу, 20 декабря, сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, на трассе А108 в Балабаново около 20:00 19 декабря 76-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в остановившийся из-за затора «Джак». А эта машина от удара отлетела в «Киа».

Травмы получили водитель «Рено» и его 34-летний пассажир. Их отвезли в боровскую больницу.