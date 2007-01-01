Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Два человека пострадали в массовом ДТП в Калужской области
Новость дня Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20.12, 10:56
0 640
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подробности об этом происшествии в субботу, 20 декабря, сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, на трассе А108 в Балабаново около 20:00 19 декабря 76-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в остановившийся из-за затора «Джак». А эта машина от удара отлетела в «Киа».

Травмы получили водитель «Рено» и его 34-летний пассажир. Их отвезли в боровскую больницу.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklvdWZiTklucGhLSUlmUlBRSXJSTGc9PSIsInZhbHVlIjoiNFh3a2tEek9HbzNibWFhSDlWc2hjNmZQSEtSS0JpYThvSXhQUkc0SDcwODhscjdyaG5GZkFDKzJQTlZmQWRLSVBoTUNCa1pjMXJQNGdBVkYzNFJqaE1iTDd3RDQ1WkFraVZxRi9sUVl4S0JlOTB6NmZqanFQRGUzRmNyRk1iZXFpbEI2S1FKQ2l0UE1ISDhiTm1SdCtuaWRtVEF4N003dHFTMHdmdmZpZzBZU3Z6QnorTWRPMEtKd2p0K1U1SnNKZmljcUZIWm1LVkhTMFNNeGpaWWovRW9kMXVhTW1pV0M0TjBUL1M0bWszdUNORy9pcStJWEQzSHRUc2JGVHE4MGtOSEFsVWN3bi9COFpESU1Sa1h6RXN0TFdibUx0ZmdOczQ1QWQ5ZWtXdHN6TmZ5WG9YL3R2dzFpUzZwSmUyd0lkeWw1RTVsbSszWDkrZ3BIeEg3UWx1cUZqZWRGdmhqeW9tRmhjdm13OVhscjZaeHVSQU9vMzZ6STNvcUFxMkxVZEhLd0plaUtadkFCZTh3YTdZWnV2K2puNGRNWSs3STE4T0lKdEFzcmlzQlR4dElSbm9yZzRLQlN0SVhLRHpYViIsIm1hYyI6ImRmNDYzNTdjYTBhYzE2ZDQ1OTA0MjUxOGRmNjE3NjkzZjkzY2U3ZjZjODI0NDY5ZGRlMDE4M2JhYzIzNjRlMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklZejh4K3pSNHIrL3FoeDRHaEIyWUE9PSIsInZhbHVlIjoiSWRSYlV3SUViTDQ5MkRvMW8vUm1kclRNekFLakY1Nm5EdVl5RWNZaStiWjJrdS9EYW1hVXRIUGFyVFNYa0luL25nS2FWWnpDZzdRdlFIUzAzajB2UWZRUXdETnNyTE4zVStISmZMYTFPdENxV0N4SkZBMnp2ckF4Z2pneHREQzJsUTRCVVdib3BhR3ZEblpsOHFKZFFFU2oxTmEzTU1VeXVYT2Rtblp3RUlKdExoVUZ5M0EvWU01N3FQQlc2ZUlZVUZhejIvTGdkSDJvQmhQM0ZhdXJHNnZjK2VjV3Jnc3FRamFlMHNHNHJlUlJmdElNeFVhRTZiWDBDNW5tdzFmc2pCWk5TMEF4RDJScnZaSVJZeWJjS0ZPenl6V1RqcEdGZ1JydFZVQjFxWTB4emV3SmNQcnBZUjMrMG9WNnRRWUxHSEliT0FXNDVEb3UvcG1ZSC9CdFNlemhha253V25vZGtOMHBWTGtjVWtuUjdpUXI5QUtWYzJCNEZKMk5vWlE1eHpQV3dkSk5IVWJVTFhFM0VRZTNHREN6TTVVajkwMFJLYWdFbjNKUTJBVEV5ZkU0Y1UvMWlPZnFNSDk5K3dKaUZKYi8rdEQ2OGpJZ3J3aFIyUUNjTDlHV1lUbzBaNUFxeWUwdkxaSmkrVWdySVhEY0ZDUzBLTTBYb1plUlcvME1OY1NEdUVlNmpNTkJDcmd6bmhEOEFBYmVtb09hdmdtZno2dW8wODRrRTI5cnh2ZjRKZit2Snl0dldBdWxISVdidWN5UlhFaGJYcW5POGhybU1mYlFlRTgrZWVqRExIaTIzbUtLWjFwS3RDRlNIMTdPNDRmeGt2NUpINDJnck5xViIsIm1hYyI6IjA0NGE4NjE1MGU0ZTNlNjA0ZmM2ZDk5MmUxNGIyYjNhZDcwOTliZjY0N2Y3ZGRkMTI0NTRjNmEzMmFjYWQxMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+