В Думиничах арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП

В октябре в посёлке Думиничи местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и в сквере Памяти врезался в уличный фонарь и скамейку.

Вместо того чтобы остаться на месте и сообщить о происшествии, водитель уехал. Позже выяснилось, что прав у него вообще не было - он ехал за рулём без разрешения, а машину взял у знакомого.

На суде мужчина признал вину, сказал, что раскаивается, и объяснил, что испугался и не знал, как поступить. Однако по закону водитель обязан оставаться на месте аварии, особенно если повреждено имущество.

Суд счёл его действия нарушением и назначил 10 суток административного ареста. Пока решение ещё не вступило в силу, рассказали 18 декабря в объединенной пресс-службе судов Калужской области.