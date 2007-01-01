Афиша Обнинск
Происшествия

В Думиничах арестовали водителя, сбежавшего с места ДТП

Дмитрий Ивьев
19.12, 08:25
В октябре в посёлке Думиничи местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и в сквере Памяти врезался в уличный фонарь и скамейку.

Вместо того чтобы остаться на месте и сообщить о происшествии, водитель уехал. Позже выяснилось, что прав у него вообще не было - он ехал за рулём без разрешения, а машину взял у знакомого.

На суде мужчина признал вину, сказал, что раскаивается, и объяснил, что испугался и не знал, как поступить. Однако по закону водитель обязан оставаться на месте аварии, особенно если повреждено имущество.

Суд счёл его действия нарушением и назначил 10 суток административного ареста. Пока решение ещё не вступило в силу, рассказали 18 декабря в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

