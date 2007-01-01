Афиша Обнинск
В Калужской области выросло число ДТП и погибших на дорогах
Происшествия

В Калужской области выросло число ДТП и погибших на дорогах

Дмитрий Ивьев
18.12, 15:16
За 11 месяцев 2025 года в Калужской области произошли 1062 аварии с пострадавшими - это почти на 5% больше, чем за тот же период 2024-го. В результате погибли 136 человек (на 17% больше, чем годом ранее), ещё 1366 получили ранения - это тоже на 8,8% больше, чем в прошлом году, сообщили 18 декабря в правительстве.

Начальник региональной Госавтоинспекции Алексей Холопов сообщил, что план по снижению смертности на дорогах в этом году не выполнен: погибших оказалось на 35 больше, чем прогнозировалось (ожидали 101, а погибло 136).

Среди главных причин аварий - выезд на встречную полосу, наезды на пешеходов и съезды с дороги. Особенно тревожит властей рост числа смертельных ДТП с участием пьяных водителей: таких случаев стало больше на 3,2%, и в 24% из них (32 человека) виновники были в состоянии опьянения.

Холопов назвал ситуацию серьёзной и предложил пересмотреть, как тратятся деньги регионального дорожного фонда. По его мнению, все штрафы за нарушения ПДД должны идти напрямую на меры по снижению смертности на дорогах - например, на улучшение освещения, установку знаков, ремонт дорог и повышение безопасности пешеходных переходов.

Также вызывает тревогу рост числа погибших уже в больницах: многие пострадавшие умирают от травм, полученных в ДТП, уже находясь в медучреждениях. Холопов подчеркнул, что важны не только быстрые действия скорой помощи, но и качество лечения в травмцентрах. Он призвал улучшить взаимодействие между спасателями, полицией, медиками и больницами, чтобы спасать больше жизней.

