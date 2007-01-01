Афиша Обнинск
Происшествия

Калужская школьница получила тяжелые травмы при игре в баскетбол

Инцидент произошел в декабре в Спас-Деменске.
Дмитрий Ивьев
17.12, 16:17
0 610
В среду, 17 декабря, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, которому поступила жалоба от родителей девочки, поручил предоставить ему доклад.

По предварительным данным, на занятиях по баскетболу в спортивной школе мальчик применил силу в отношении 12-летней девочки.

Пострадавшей понадобилась госпитализация. Врачи диагностировали у нее перелом.

Как отмечают в СК, сотрудники школы не оказали медпомощь и не сообщили ничего родителям.

Сейчас следователи проводят проверку.

