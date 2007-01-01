11 беспилотников атаковали Калужскую область
Днем во вторник, 16 декабря, их уничтожили силы ПВО, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Летательные аппараты сбиты в Боровском, Кировском, Малоярославецком и Юхновском районах.
- На местах работают оперативные группы, - прокомментировали губернатор. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Росавиация также сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропорту «Калуга».
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь