11 беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
16.12, 17:04
Днем во вторник, 16 декабря, их уничтожили силы ПВО, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Летательные аппараты сбиты в Боровском, Кировском, Малоярославецком и Юхновском районах.

- На местах работают оперативные группы, - прокомментировали губернатор. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Росавиация также сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропорту «Калуга».

