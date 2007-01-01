В калужских школах усилят контроль после трагедии в Подмосковье
Утром во вторник, 16 декабря, произошло нападение на одну из школ в Московской области.
По предварительным данным, ученик старших классов пришёл на уроки с ножом, ранил охранника и убил четвероклассника. Нападавший задержан.
В связи с этими событиями усилены меры безопасности в школах Калужской области.
- Руководителям образовательных организаций Калужской области дано указание брать под особый контроль все конфликтные ситуации, возникающие среди учеников, усилить меры безопасности при организации пропускного режима и дополнительно проинструктировать сотрудников охраны и педагогов, а особенно - классных руководителей, - рассказали нам в региональном министерстве образования и науки. - С целью профилактики подобных явлений учителям рекомендовано следить за эмоциональным состоянием учащихся, снижать уровень эмоционального накала и создавать бесконфликтную среду в школе.