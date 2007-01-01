В Калуге сожгли мусорные баки

Об этом написала калужанка в понедельник, 15 декабря, в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в ночь на воскресенье в районе домов №7-19 на улице Георгия Амелина неизвестный поджёг мусорные баки.

— Хотелось бы уточнить, когда поставят замену и приведут в порядок (заасфальтируют обещанную в летом 2024 года) площадку под мусорные баки, - написала женщина.

— На выходных временно поставили бункер взамен сгоревших контейнеров. Замена накопителей запланирована на сегодня, после обеда, - прокомментировали в ГП «КРЭО» (Государственное предприятие Калужский региональный экологический оператор).